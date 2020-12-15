В Пятигорске компания молодых людей устроила потасовку с фельдшерами скорой помощи

Фото: скриншот видео из соцсети

Инцидент случился накануне в Пятигорске. Там около торгового центра произошла массовая потасовка четверых молодых людей с бригадой скорой помощи. Случившееся очевидцы успели снять на мобильный и опубликовать в соцсети.

Так, компания молодых людей начала конфликтовать с медиками, а затем хулиганы пытались спровоцировать драку с прибывшими на место полицейскими. Выяснилось, что скорая помощь прибыла, чтобы помочь одному из парней в шумной компании, которому стало плохо.

После укола молодой человек стал чувствовать себя лучше. Бригада скорой собиралась отвезти его в больницу, но вместе с ним захотели поехать и все друзья пациента. На этой почве завязался конфликт.

На видео видно, как агрессивно себя ведут молодые хулиганы, кричат и выражаются нецензурной бранью в адрес медиком и полицейских.

Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ» против нарушителей общественного порядка составили протоколы за мелкое хулиганство.

Напомним, что в этот же день, 14 декабря, в Пятигорске против 21-летнего парня возбудили уголовное дело. Он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Полицейские получили травмы, их доставили в больницу.