Реаниматолог рассказал о новой самой частой причине смерти от коронавируса

Алок работает в «красной зоне» больше 8 месяцев Фото: Личный архив

Как протекает коронавирусная пневмония и почему новой самой популярной причиной смерти от ковида стал тромбоз? На эти вопросы «Комсомолке» ответил реаниматолог «красной зоны» ЦГБ Каспийска Алок Мишра.

По словам специалиста, из-за нехарактерных для пневмоний мутаций коронавируса, самой частой причиной смерти во время второй волны COVID-19 стала тромбоэмболия. В случае тяжелого течения болезни, легкие больных буквально переполняются тромбами, которые в любой момент грозят оторваться и закупорить артерии, что и приводит к летальному исходу.

– Я должен заметить, что тромбоэмболия как последствие коронавируса была известна нам давно, однако во время второй волны отмечается существенное увеличение подобных случаев. В частности, это произошло, потому что мы научились лучше бороться с гипоксией (нехваткой воздуха, – ред.) и асфиксией (удушьем, – ред.), – считает врач.

Несмотря на это опытный врач отмечает, что сам вирус может крайне необычно мутировать и меняться. Специалист даже полагает, что это может быть свидетельством того, что вирус был создан искусственно.

– К счастью, несмотря на создавшуюся ситуацию, рекомендации Минздрава помогают справляться с болезнью с помощью терапии в большинстве случаев. Самые тяжелые пациенты, как правило, серьезно затягивали с госпитализацией или в домашних условиях принимали разнообразные антибиотики без рекомендаций врача. Например, на днях мы потеряли женщину, которую дети ни в коем случае не пускали в больницу. Сказали «мама, мы будем сами вас лечить». К нам она поступила через 2-3 недели такого лечения с иммунитетом, буквально «выжженным» лекарствами. Мы сделали все, что могли, но этого уже было недостаточно, – объясняет врач.

Медик настаивает, что своевременная диагностика и правильное лечение в разы уменьшают шансы на летальный исход – в этом случае трагический сценарий развития событий может быть связан только с сопутствующими заболеваниями.

– Постоянно наблюдайте за своим состоянием. Если вы заболели и видите, что симптомы держатся 2-3 дня, обратитесь к участковому. Через неделю уже можно сделать компьютерную томографию, чтобы отследить признаки пневмонии, – резюмирует Алок.

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