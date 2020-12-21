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Коронавирус Covid-19

«Легкие забиты тромбами»: врач из красной зоны описал коронавирусную пневмонию

Кто чаще всего умирает от COID-19 и как защитить себя от опасных последствий, ответил реаниматолог Алок Мишра
Андрей ЗОБОВАндрей ЗОБОВ
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Часть врачей считает, что коронавирус мог появиться «из пробирки»

Часть врачей считает, что коронавирус мог появиться «из пробирки»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие врачи говорят об уникальности коронавируса, а часть из них — и о его возможном искусственном происхождении. Об этом «Комсомолка» поговорила с хирургом, анестезиологом-реаниматологом из Индии, работающим в «красной зоне» Центральной городской больницы Каспийска в Дагестане Алоком Мишрой.

– Картина пневмонии совершенно нетипична. Тут не нужно приводить множества доказательств, достаточно вспомнить, что рекомендации по ее лечению до сих пор меняются. Как меняется и сама болезнь. Если в начале пандемии большинство летальных исходов приходилось на гипоксию (нехватка кислорода, – ред.) и, как следствие, асфиксию (удушье, – ред.), то сейчас самой популярной причиной смерти становится тромбоэмболия, – рассказывает собеседник «Комсомолки».

По словам врача, восемь месяцев работающего в реанимации «красной зоны», в случаях тяжелого течения коронавирусной инфекции легкие пациентов буквально «забиты тромбами».

Алок Мишра уже 8 месяцев работает в «красной зоне» ЦГБ Каспийска

Алок Мишра уже 8 месяцев работает в «красной зоне» ЦГБ Каспийска

Фото: Личный архив

– Что крайне нехарактерно для вирусов, ковид нарушает свертываемость крови. В легких образуется огромное количество тромбов, которые в любой момент могут закупорить легочную артерию, что моментально дает остановку сердца. Я не могу утверждать или строить теории, как болезнь распространилась из лабораторий, но твердо уверен: вирус искусственный, – считает врач.

Несмотря на крайне специфическую картину болезни, благодаря изучению коронавируса на сегодняшний день удалось найти эффективные способы лечения, существенно снизив смертность.

– Сейчас у нас гораздо ниже смертность и гораздо лучше общая ситуация. По-настоящему опасными становятся запущенные случаи болезни. Подавляющее большинство пациентов реанимации сами доводят себя до критических состояний, принимая лошадиные дозы антибиотиков и затягивая с госпитализацией. Например, на днях мы потеряли женщину, которую дети ни в коем случае не пускали в больницу. Сказали «мама, мы будем сами вас лечить». К нам она поступила через 2-3 недели такого лечения с иммунитетом, буквально «выжженным» антибиотиками. Мы сделали все, что могли, но этого уже было недостаточно, – объясняет Алок.

Алок больше 10 лет назад приехал в Дагестан из Индии. И решил остаться, чтобы помогать людям здесь, в России

Алок больше 10 лет назад приехал в Дагестан из Индии. И решил остаться, чтобы помогать людям здесь, в России

Фото: Личный архив

Опытный врач рекомендует постоянно наблюдать за своим состоянием.

– Если вы видите, что симптомы держатся 2-3 дня, обратитесь к участковому. Через неделю уже можно сделать компьютерную томографию, чтобы отследить признаки пневмонии. В случае такого внимательного отношения к себе, если у вас нет проблем с сердцем, диабета или других сопутствующих заболеваний, существенно осложняющих ситуацию, вы перенесете коронавирус достаточно легко и без риска для жизни, – резюмирует Алок Мишра.

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