Губернатор Ставрополья поручил начать проектирование нового отделения краевой инфекционной больницы

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Одним из главных вопросов повестки стало проведение в регионе вакцинации от COVID-19.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье уже привито более 1 тысячи человек. На очереди – поступление новых партий вакцины. До конца декабря 2020 года в край должны прийти еще 10 тысяч доз вакцины. В январе ожидается, как минимум, 20 тысяч доз.

Губернатор дал установку главам муниципальных образований, где находятся пункты вакцинации, обеспечить их стабильную и безопасную работу. В том числе, в части предотвращения скопления большого количества людей на прививочных пунктах и организации подвоза жителей из отдалённых поселений.

Обсуждены вопросы расширения медицинской инфраструктуры для помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. Владимир Владимиров поручил краевому министерству строительства и архитектуры начать проектирование нового отделения краевой инфекционной больницы на 500 коек.

– Прошу начать все необходимые процедуры уже в этом году, чтобы уже к середине будущего года была возможность начать строительство, – подчеркнул он.

Еще одной темой заседания координационного совета стала готовность системы профилактики и лечения COVID-19 к работе в новогодние праздники.

Губернатор нацелил профильные министерства и органы местного самоуправления обеспечить стабильную работу медицинских учреждений, прививочных пунктов, колл-центров во время январских каникул.

– Наличие свободных коек, обеспечение запаса лекарств, медицинского кислорода, доставка медикаментов амбулаторным пациентам – отработайте все эти вопросы, чтобы войти в праздничные дни полностью подготовленными, – поставил глава Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что еще четыре человека с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались за последние сутки на Ставрополье. Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 673 жителя региона.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки диагноз подтвердился у 239 человек. Число зараженных в крае достигло 32646.