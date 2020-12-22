Скандальный памятник Аленке могут установить в парке Победы Ставрополя

Андрей Разин собирается выкупить скандальную Аленку. И отправить на малую родину, в Ставрополь. Фото: Владимир Веленгурин / Марина Белоглазова

Скандальный памятник Аленке из Нововоронежа может быть установлен рядом с «самолетом» в ставропольском парке Победы. О намерении привезти скульптуру на малую родину заявил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

– Как только он будет выставлен на торги, я постараюсь приобрести этот памятник. Затем я обращусь к главе города Ставрополя Ивану Ивановичу Ульянченко с просьбой установить этот памятник у самолёта, в парке Победы, где выступает очень много звёзд. «Аленка» будет памятником 2020-му году, – заявил продюсер.

Напомним, что в Нововоронеже изваяние не простояло и трех дней. В соцсетях появились тысячи фотографий и коллажей, издевающихся над ужасной скульптурой. Народная молва сравнила Аленку со смертью, Дартом Вейдером, живыми мертвецами и даже нашла у нее черты скандально известного певца Мэрлина Мэнсона.

Подробнее о планах известного продюсера привезти ужасную скульптуру в Ставрополь – в публикации «КП - Северный Кавказ».