Один из вопросов Ивану Ульянченко на прямой линии касался благоустройства урочища Корыта. Судьбой природной зоны горожане интересовались и на прямой линии, состоявшейся в июле 2020 года.Урочище родника «Корыта» стало одним из пяти победителей проектов, основанных на местных инициативах. Реконструкция пройдет в районе естественного природного родника, окруженного лесом. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.Корыта - уникальный природный объект, имеющий не только эстетическое, но и экологическое, и хозяйственное значения. И максимальное внимание уделят именно сохранению его уникальности.При этом будут отремонтированы чаши бассейна. Их чистят регулярно, но капремонта не было давно. Приведут в порядок дорожки, там, где необходимо, положат новый асфальт, отремонтируют тротуары.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья проинспектировал ход работ по благоустройству на территории бывшего Пионерского пруда. На протяжении многих лет на этом месте находился замусоренный пустырь.А в 2018 году голосованием жителей объект был отобран для приведения порядок в рамках национального проекта по формированию комфортной городской среды.Уже готовы пешеходные зоны, детские и спортивная площадки, установлены малые архитектурные формы.