Во время прямой линией у главы Ставрополя местный житель поинтересовался судьбой Мамайского леса.В частности, он отметил, что в соцсетях и СМИ появилась информация, что активисты хотят сделать в части Мамайского леса лесопарк, и попросил мэра обозначить свою позицию.Он ответил, что в соответствии с Лесным кодексом люди имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах, соблюдая правила пожарной и, конечно, санитарной безопасности. И все.- В городских лесах запрещается строительство и эксплуатация объектов капитального строительства за исключением гидротехнических сооружений, - прокомментировал мэр.Градоначальник заверил, что никаких мероприятий по переустройству урочища не запланировано. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.Немного исторической хроники про этот природный уголок нашего края. Существует версия происхождения названия «Мамайский лес». В XIV веке в этих местах, возможно, был сам хан Мамай. Ведь существуют же топонимы в формах Мамаев Курган, Мамаев яр, Мамаевщина и т. д.Можно выдвинуть и другое предположение названия. В Мамайском лесу есть половецкие захоронения. Так, например, на древних курганах города и в его окрестностях были найдены каменные бабы. Казалось бы, причем тут половцы и Мамай? Всё дело в том, что переселенцы с Малороссии, прибывая в город, называли каменные изваяния «мамаями».Мамайский лес отличается от других лесов Ставрополя разнообразием искусственных насаждений.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что один из вопросов Ивану Ульянченко на прямой линии касался благоустройства урочища Корыта. Судьбой природной зоны горожане интересовались и на прямой линии, состоявшейся в июле 2020 года.Урочище родника «Корыта» стало одним из пяти победителей проектов, основанных на местных инициативах. Реконструкция пройдет в районе естественного природного родника, окруженного лесом.