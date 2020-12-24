В Ставрополе общественники и добровольцы устраивают приятные сюрпризы многодетным семьям, воспитанникам детских домов и приютов.Также не остаются без внимания ветераны ВОВ и пенсионеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.Так, представительницы Совета женщин Промышленного района Ставрополя поздравили с наступающим Новым годом детей из многодетных и военных семей.Они получили подарки в рамках акции «Подарок от Деда Мороза». Провели праздник и в Ленинском районе краевого центра.Там активисты устроили «Рождественскую сказку» для многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и малышей с ограниченными возможностями здоровья.В Октябрьском районе курорта в преддверии Нового угода устроили акцию «Твори добро». Благодаря этому семьи, взявшие под опеку детей-сирот, получили продуктовые наборы. Также подарки передали многодетным семьям и юным ставропольчанам с ОВЗ.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополье присоединилось к общероссии скои благотворительнои акции «Елка желании », которая является частью федеральной проекта «Мечтаи со мнои ».Елки с открытками, на которых написаны новогодние желания детеи и взрослых, оказавшихся в сложнои жизненнои ситуации, стоят в каждом регионе. Есть такая и в нашем крае.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ледовые катки в Ставрополе 2020-2021: адреса, цены, режим работыРассказываем, какие работают ледовые катки в Ставрополе 2020-2021, как до них добраться и сколько стоят билеты (подробнее)