Иммунизация проводится в 41 больнице нашего региона. Медики, задействованные в кампании, также прошли необходимую подготовку.На сегодняшний день первый компонент вакцины от COVID-19 уже получили 1 390 жителей Ставрополья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава края.По словам министра здравоохранения региона Владимира Колечникова, каждый ставрополец перед иммунизацией проходит анкетирование и только в случае отсутствия противопоказаний вводится вакцина.Все привитые ведут дневники самонаблюдения.- Мы предупреждаем каждого пациента о том, что в случае недомоганий, необходимо вызвать врача, - отметил министр.В в край поступило 2 642 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V»).Напоминаем, что на первом этапе иммунизацию проходят медицинские работники, в том числе, лечащие больных коронавирусом в красных зонах, а также педагогические и социальные работники. Потом к ним подключатся люди, страдающие хроническими заболеваниями, пожилые ставропольцы, сотрудники силовых структур и другие категории населения.В регионе ожидают новых поступлений препарата. Вакцинация будет проводиться и во время новогодних праздников. Всего на Ставрополье планируется привить от коронавируса не менее 1,5 млн человек.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки от коронавируса скончались пять человек. Число зараженных в регионе достигло 33372. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 242 жителей Ставрополья.Всего за весь период пандемии от инфекции скончались 685. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.