Еще одна печальная новость. Сегодня, 25 декабря после непродолжительной болезни на 85-м году жизни умер духовник Ставропольской и Невинномысской епархии, почетный настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского Ставрополя архимандрит Василий (Лукьянов). Об этом сообщили в пресс-службе Ставропольской митрополии.Лукьянов родился 13 августа 1936 года в г. Чебаркуль Челябинской области в простой многодетной семье. После окончания средней школы служил в рядах ВМФ на Дальнем Востоке, в Хабаровске.В 1958 году он поступил в Минскую духовную семинарию, которую окончил в 1962 году. Затем с 1963 по 1967 года учился в Московской духовной академии, где защитил диссертацию и получил степень кандидата богословия.По прибытии в Ставрополь был назначен благочинным храмов города и настоятелем Андреевского кафедрального собора.В 2002 году был назначен настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского, где совершал пастырское служение до дня своей кончины.13 марта 2003 года был совершен монашеский постриг протоиерея Виктора Лукьянова с наречением имени Василий. 8 апреля 2007 года архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофана возвел священнослужителя в сан архимандрита.- Добрый пастырь, смиренный и трудолюбивый, который до последнего своего дыхания положил все свои силы для духовного воспитания и спасения людей, - прокомментировали в пресс-службе Ставропольской митрополии.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре 25 декабря скончался 25 декабря скончался заместитель начальника Главного управления МВД России по Ставрополью генерал-майора внутренней службы Владимира Хомутов.Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ» причиной смерти послужила коронавирусная инфекция. Известно, что Владимиру Анатольевичу был 51 год.