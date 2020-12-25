В Ставрополе по требованию прокурора края Александра Лоренца отстранили от должности депутата городской думы Дениса Кушнарева. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.18 декабря стало известно о вступлении в силу приговора в отношении Кушнарева и его знакомого Алексея Горькавенко. Мужчины обвинялись в мошенничестве в крупном размере. Первый предоставлял второму сведения об ИП, участниках ярмарок, проводимых на безвозмездной основе.После не было принято решение о досрочном прекращении обязанностей депутата.- В связи с выявленным нарушением, прокурором города Ставрополя 18.12.2020 в адрес Ставропольской городской Думы внесено представление. По результатам рассмотрения акта реагирования 25.12.2020 требование прокурора удовлетворено, Ставропольской городской Думой принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата, - сказано в сообщении.Обоих фигурантов осудили на 2,5 года условно.