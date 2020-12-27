В Чечне открыли спортивный комплекс имени сына Рамзана Кадырова Ахмата. Находится объект в селе Бачи-Юрт. Подробности сообщает местный телеканал ЧГТРК «Грозный».Церемонию открытия посетили министр спорта республики Хамзат Кадыров, его заместители, а также администрация Курчалоевского района, где и находится спортцентр. В комплекс входит футбольное поле, площадки для волейбола, мини-футбола, беговые дорожки, спортивный и тренажерный залы.Почему комплексу присвоили имя сына главы Чечни – неизвестно. Отметим, что в ноябре Ахмат Кадыров прошел торжественную церемонию посвящения в мужчины.ЕЩЁ ПО ТЕМЕСлезы, оружие, драгоценности: сын Рамзана Кадырова прошел обряд посвящения в мужчиныСын Рамзана Кадырова Ахмат «стал мужчиной» — об этом в соцсетях сообщил сам глава Чечни. По достижению 15-летия для него был проведен торжественный и красивый ритуал посвящения горцев (подробности).