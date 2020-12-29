На Ставрополье уже в первые месяцы 2021 года начнется второй этап вакцинации против COVID-19. Губернатор региона рассказал, как записаться на прививку.Для этого нужно перейти на сайт 26gosuslugi.ru, кликнуть на виджет «Запись на вакцинацию от COVID-19», выбрать ближайшую больницуу, время и дату.Прививать будут в 42 пунктах — в основном это городские или районные больницы и поликлиники Ставрополья. По словам Владимира Владимирова,система записи устроена так, чтобы избежать очередей.Каждый, кто вакцинируется, приходит к определенному времени — тому, что обозначено в вашей записи.Так, чтобы получить вакцину, нужно пройти авторизацию на госуслугах и ввести все контактные данные.—Это нужно, чтобы прививка заняла минимальное время. Так будет удобно и вам, и медикам, у которых отпадет необходимость регистрировать каждого приходящего, — объяснил глава региона.Сейчас запись на прививку недоступна. Она откроется, когда на Ставрополье поступит очередная партия вакцины от COVID-19.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за последние сутки от коронавируса скончались еще семь человек. Число умерших достигло 718.Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. К сегодняшнему утру общее количество выздоровевших в крае превысило 31 тысячу человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Дожить до свадьбы золотой»: пара, прожившая 50 лет в браке, победила коронавирусИстория настоящей любви, которой не страшен коварный вирус (подробнее)