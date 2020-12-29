В Краевой суд 28 декабря поступило дело экс-зампреда правительства Ирины Кувалдиной. Юристы женщины и прокуратура пытаются обжаловать приговор Ленинского районного суда, сообщил источник \\"КП\\", знакомый с материалами дела.Кувалдину и ее мужа, директора колледжа в Ставрополе Павла обвиняли в превышении должностных полномочий. Чиновница выделила из регионального бюджета субсидию в 2,5 млн рублей, чтобы поставить в учебном заведении объекты для инвалидов. В ходе проверки выяснилось, что их так и не поставили. Кроме того, деньги выделили после того, как в крае закончилась соответствующая программа.Павла Кувалдина приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей. А его супругу - к штрафу в 200 тысяч и лишению права занимать посты на госслужбе в течение двух лет.Приговор зачитали 15 октября 2020 года. Уже 20 числа прокурор обжаловал решение, в ноябре апелляцию подали адвокаты Кувалдиной. Дело уже принято к рассмотрению, уточняет источник.