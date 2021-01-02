В центре Ставрополя в новогоднюю ночь от рук вандалов пострадала остановка общественного транспорта. Сейчас правоохранители ищут злоумышленников.Напомним, в 2020 году хулиганы разбили 26 остановочных павильонов в краевом центре. Средняя стоимость каждого — около 250 тысяч рублей.Кстати, что касается новогодней ночи в Ставрополе, то серьезных инцидентов в этот период зарегистрировано не было. Все чрезвычайные службы края продолжают дежурить и готовы реагировать на вызовы.А вот в Дагестане, к сожалению, 31 декабря случилась трагедия. В Махачкале обнаружили труп молодого человека. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины.