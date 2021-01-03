Ставропольский студент Сергея Артюшенко пойдет в суд из-за управления машиной без нужной категории. Об этом рассказал сам блогер в социальных сетях.Накануне Нового года творение местного Кулибина конфисковали на штрафстоянку. По словам парня, у него не было прав для управления таким транспортом.- У меня на руках четыре протокола. Три из них - по поводу \\"инвалидки\\". Все они связаны с первой частью статьи 12.7 КоАП. Суд назначен на 14 января, - сказал Артюшенко.\\"Инвалидку\\" блогер вернул, но до решения суда на ней не планирует ездить.ЧЕМ ИЗВЕСТЕН СТАВРОПОЛЬСКИЙ КУЛИБИНВосхитивший Илона Маска ставропольский самоделкин: «Жигули-наоборот» сколотил за два вечера«Комсомолка» побеседовала с Сергеем Артюшенко и узнала, как за несколько часов сделать из «Жигулей» легенду [подробности]