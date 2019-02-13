Восхитивший Илона Маска ставропольский самоделкин: «Жигули-наоборот» сколотил за два вечера

18-летний ставропольский юноша Сергей Артюшенко пошутил над «Жигулями» так, что прославился на весь мир. Видео очевидцев с машиной, мчащей задом наперёд, собирает миллионы просмотров, и даже сам Илон Маск по-достоинству оценил юмор самоделкина.

Сергей Артюшенко рассказал, как создавал "Жигули-наоборот" 00:00 00:00

Молодой человек уже около пяти лет увлекается сваркой: в руках юного умельца дело спорится так бойко, что он успел завести канал на Youtube. Аудитория впечатляет — больше 25 тысяч подписчиков увлечённо следят за творчеством парня. Но у непоседливого и энергичного молодого человека руки буквально «чесались» вытворить что-то эдакое, удивительное и сногсшибательное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/691636" frameborder="0"></iframe> «Жигули-наоборот» из Ставрополя восхитили Илона Маска.

— Я с интересом делаю что-то своё, — признался «Комсомолке» Сергей. — Но пока опыта такого совсем немного. Первым был велосипед с коляской. И вот уже больше года я вынашивал идею сделать машину, ездящую задом наперёд. И была у меня «четвёрка», но в слишком хорошем состоянии. Жалко было. А потом я такое увидел у ребят из Новосибирска. Тогда точно решил, что отставать нельзя.

Тогда Сергей за смешные для машины 16 тысяч рублей урвал старенькую, задрипанную «шестёрку». Эту машину уже не жалел — в первый же вечер пришёл в гараж и взялся за плазморез.

— Это заняло два вечера. Первый я её «выпиливал», на следующий с пацанами перевернули кузов и я его обварил как следует. Часиков в десять она уже выехала из гаража, — вспоминает самоделкин.

Детищем своей фантазии парень гордился. И не побоялся выехать на «Жигулёнке» наоборот на улицы Ставрополя.

Здесь и было снято легендарное видео. Шутливая самоделка Сергея понравилась буквально всем. А в среду утром весть о «чудесных «Жигулях» долетела до легендарного основателя компании Tesla. Коллеги с телеканала НТВ опубликовали вирусное видео в Twitter с подписью: «Как тебе такое, Илон Маск?».

Миллиардер не преминул ответить. Он посмеялся над роликом и на чистом русском написал в комментариях: «Ха-ха! Офигенно!».

Сергей удостоился положительной оценки от Илона МаскаФото: Социальные сети

— Я думал, что как хайп появился, так он быстренько и уйдёт, — признался молодой человек. — А с утра мне позвонили и сказали, что меня увидел Илон Маск! Я...я до сих пор не понимаю, как это. Я думал, что прославлюсь на город, ну на край, но чтобы на весь мир?! Этого я...даже представить не мог!

Несмотря на признание, фокус с катающимся задом наперёд автомобилям понравился не всем. В Госавтоинспекции Ставрополья, просмотрев гуляющие по сети видео, выписали Сергею штрафы за самовольное изменение конструкции авто, езду задом наперёд и отсутствие страховки.

— В понедельник меня нашли полицейские. Они изъяли машину, проверили конструкцию, потом вернули. Но во вторник снова забрали. Поэтому я сейчас без своих «Жигулей». Но обещают вернуть, — рассказал ставропольский Кулибин.

Ну а пока молодой человек пообещал и дальше радовать подписчиков своего канала интересными и познавательными видео. А жителей города — новыми потрясающими самоделками.

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