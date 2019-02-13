«Как тебе такое?»: Илон Маск прокомментировал ставропольские «Жигули» наоборот

Ставропольский самоделкин, смастеривший «жигули наоборот», за последние дни приобрёл всероссийскую известность. Всё благодаря распространившимся по сети роликам, где машина на полной скорости рассекает по дорогам краевого центра задом наперёд.

Сергей Артюшенко рассказал, как создавал "Жигули-наоборот" 00:00 00:00

Но такой известности ставропольский мастер явно не ожидал: его творение прокомментировал знаменитый миллиардер и изобретатель, основатель Tesla Илон Маск. Коллеги с НТВ разместили смешное видео в Twitter с классической подписью: «Как тебе такое, Иллон Маск?».

Меньше всего можно было ожидать, что миллиардер обратит внимание на смешной ролик, но у Илона нашлась пара минут. И он неожиданно ответил под постом на чистом русском.

Основателю Tesla понравилось шутливое изобретение ставропольского самоделкина

К Маску частенько обращаются с интересными видео и фотографиямии И, очень редко, миллиардер оставляет свои отзывы. Так, в начале февраля издание «Украинская правда» обратилось к изобретателю с той же фразой, разместив в Twitter снимок с автомобилем Tesla S рядом с украинской деревушкой Марс. Шутка Маску понравилась, и он не преминул поблагодарить авторов фото за то, что его мечта о колонизации Марса осуществилась — хотя бы в таком виде.

Напомним, что видео с волшебным «Жигулёнком», катающимся задом наперёд появилось в социальных сетях на выходных. Один из водителей не выдержал и остановил машину, чтобы расспросить водителя. Оказалось, что молодой человек «от нечего делать» перевернул корпус машины и теперь ездит в своё удовольствие и всегда со смехом.

В Ставрополе ездят "перевернутые" Жигули.

Правда инспекторы УГИБДД Ставрополья не оценили шутки. Во вторник появилась информация, что чудо «Жигули» конфисковали за нарушения правил, а самого водителя, который оказался 18-летним парнем из Невинномысска, оштрафовали.

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