В Ставропольском крае ожидается серьезное ухудшение погоды, следует из данных регионального Гидрометцентра.В ночь на 4 января на Ставрополье температура упадет до -6 градусов, в Ставрополе будет от 0 до -2. В этот период времени скорость ветра увеличится до 15 метров в секунду. В некоторых районах возможны порывы до 18 метров в секунду.Утром потеплеет до 6 градусов, в Ставрополе - до 4. Но ветер останется. Такая же ситуация ожидается и 5 января. Осадков не предвидится.Ухудшение погоды 3 января ранее прогнозировала ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова в беседе с \\"КП\\".- С 3 января все придет в норму, температура упадет ниже нуля. Но снега в первую неделю года ждать не стоит, - рассказала специалист.