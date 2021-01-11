На еженедельном совещании в правительстве края обсудили задачи по реализации нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.На модернизацию первичного звена здравоохранения в 2021 году в на Ставрополье направят около 2 млрд рублей.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров поставил перед краевыми властями основные задачи на год.Первым приоритетом губернатор назвал реализацию инициированных президентом России национальных проектов.– Концентрируйтесь на этих вопросах. Никто не имеет права себе задачи «округлять». Мы должны выполнить все обязательства перед ставропольцами, – обратился Владимир Владимиров к руководителям органов исполнительной власти края.