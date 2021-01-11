На еженедельном рабочем совещании в краевом правительстве рассмотрели исполнение краевого бюджета в 2020 году.По словам зампредседателя правительства края — министра финансов Ларисы Калинченко, общий объем доходов казны региона составил 139,6 миллиарда рублей, что на 2,4% выше планового показателя.В прошедшем году удалось обеспечить опережающую динамику роста собственных доходов краевого бюджета. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Они составили 66,3 миллиарда рублей, что превышает плановое значение на 7,6%.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на еженедельном совещании в правительстве края обсудили задачи по реализации нацпроектов.На модернизацию первичного звена здравоохранения в 2021 году в на Ставрополье направят около 2 млрд рублей.