Одной из тем первого в этом году еженедельного рабочего совещание в краевом правительстве стала работа агропромышленного комплекса региона.По словам министра сельского хозяйства Владимира Ситникова, в хозяйствах края сегодня ведется ремонт техники перед новым полевым сезоном — в рамках этой работы планируется подготовить 5 тысяч тракторов и 2 тысячи комбайнов.Он также отчитался об использовании в отрасли государственных субсидий на развитие животноводства в 2020 году. В целом они составили более 700 миллионов рублей.В том числе, 127 миллионов рублей направлено на поддержку производства шерсти, 184 миллиона рублей — для ведения племенной работы, 222 миллионов рублей — на приобретение поголовья коров.Также 165 миллионов рублей направлено на поддержку молочного направления, производителям компенсировалось в среднем 12-13% от затрат на производство каждого литра молока.В 2021 году для реализации мер господдержки по всем направлениям сельскохозяйственной деятельности на Ставрополье планируется направить 4,4 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на еженедельном рабочем совещании в краевом правительстве рассмотрели исполнение краевого бюджета в 2020 году.По словам зампредседателя правительства края — министра финансов Ларисы Калинченко, общий объем доходов казны региона составил 139,6 миллиарда рублей, что на 2,4% выше планового показателя.В 2020 году удалось обеспечить опережающую динамику роста собственных доходов краевого бюджета.