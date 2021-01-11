Синоптики рассказали, когда ожидается потепление на Ставрополье. В нашем регионе в ближайшие дни снег не прекратится, а температура будет меняться от минус 6 до плюс 9 градусов. Об этом сообщили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Так, сегодня, 11 января, местами по региону ожидается снег, местами сильный, туман, гололед. Ветер — 5−10 м/с.В ночь на 12 января температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов, днем — от минус 2 до плюс 3. Местами также прогнозируется мокрый снег. Ветер умеренный — 6−11 м/с.Погода изменится уже 13 января. Прогнозируется, что местами по краю воздух прогреется до 9 градусов. День обещает быть без осадков. Однако порывы ветра могут достигнуть 18 м/с.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 11 по 14 января синоптики обещают жителям краевой столицы осадки в виде мокрого снега вперемешку с дождем. 13 числа вероятна гроза. Дневные температуры будут колебаться в районе 0...+5 градусов.После этого наступит резкое похолодание. Уже к понедельнику 18 января дневная температура может упасть до -5...-10 градусов, а ночью похолодать до -18.Настоящие крещенские морозы! Однако к середине недели погода смягчится, днем будет от -1...-4 градусов, ночью до -6. Начнутся снегопады, местами обильные.