Появились кадры, как группа неизвестных рисовала пентаграмму у Владимирского собора в Ставрополе. В деле замешаны один художник и три его друга.Рисунок появился в ночь на 11 января. Парень в компании друга и двух подруг вычерчивает на снегу идеально ровные линии. В сети до сих пор спорят, действительно ли это пентаграмма - знак Сатаны должен быть перевернут. В нашем случае верхушка звезды смотрит в сторону собора: то есть, относительно церкви это сатанинская пентаграмма.Поступок неизвестных возмутил горожан. Много кто требует извинений от подростков, а некоторые даже административного наказания для детей (2 часть статьи 5.26 КоАП - оскорбление чувств верующих, квалифицируемых как правонарушение).- Возможно, есть очевидцы, кто видел или узнал этих молодых людей. Такой поступок недопустим. Если вы узнали кого-то на видео, просьба сообщить в директ, - пишут недовольные.Правда, у художников нашлись и защитники. Которых, в частности, удивил ровный круг для пентаграммы. Они также считают, что молодые люди заслуживают прощения, поскольку их поступок безобиден и уже давно запорошен свежим снегом.