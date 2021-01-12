В сети появилось видео, как тинейджеры рисовали пентаграмму на снегу у собора в Ставрополе. Теперь группу неизвестных ищут недовольные горожане.Пользователи спорят, действительно ли это сатанинская пентаграмма. Если смотреть на нее со стороны жилых домов, то это - знак, который использовали власти в европейских государствах и даже католическая церковь. Но если взглянуть на пентаграмму со стороны храма - верхний конец звезды будет смотреть на территорию собора. Что уже делает символ сатанинским.Часть жителей Ставрополя возмущена выходкой молодых людей. И даже требует не только извинений, но и привлечения подростков к административной ответственности (2 часть статьи 5.26 КоАП - оскорбление чувств верующих, квалифицируемых как правонарушение).А остальные не видят в пентаграмме у храма ничего оскорбительного. Кроме того, их восхитили идеальный круг, начерченный парнем.