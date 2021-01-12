На сегодняшний день в системе QR-пропусков зарегистрировано 1 968 организаций Ставрополья: 1 455 заведений общепита (кафе, бары и рестораны), 63 объекта спорта (тренажерные залы, арены и спорткомплексы), а также 450 объектов культуры (кинотеатры, музеи, концертные залы).Всего с момента запуска было зарегистрировано свыше 150 тысяч посетителей.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 2020 году на борьбу с COVID-19 направили более 1 млрд 350 млн рулей.В регионе приобрели 3791 единиц медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.Больницы получили реанимационное, диагностическое оборудование, в том числе компьютерные томографы, лабораторное оборудование для проведения этиологической диагностики COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот и другое необходимое оборудования для диагностики и лечения пациентов.