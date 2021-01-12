На Ставрополье система QR-пропусков за чуть более месяца выявила 8,1 тысячу попыток посещения общественных заведений инфицированными жителями. В каждом случае посетителям было отказано.Больше всего носителей вируса пытались пройти в заведения общественного питания — туда зараженных клиентов не допустили 6,4 тысячи раз. Еще более 900 отказов было получено при попытке посещения объектов культуры.Более 780 раз инфицированных не пустили в спортивные объекты.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье накажут рестораны и бары за пропуск посетителей без входного контроля QR-кода.Представители комитета совместно с Роспотребнадзором провели рейды, в ходе которых проверен 51 объект общепита - рестораны, бары, кафе.Пять уведомлений вручены по фактам нарушения проведения санобработки и измерения температуры посетителей на входе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Ставрополье в системе QR-пропусков зарегистрировано 1 968 организацийВсего с момента запуска было зарегистрировано более 150 тысяч посетителей (подробнее)