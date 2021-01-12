В Нальчике городской суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте блогеров, рекламировавших в Instagram финансовую пирамиду под видом инвестиционного проекта. Накануне под стражу отправили трех задержанных девушек, сегодня – четвертую. Всего задержали шестерых – все жительницы Кабардино-Балкарии в возрасте от 21 года до 34 лет.Исходя из числа и данных поданных в полицию республики заявлений, пострадали больше 600 человек. Ущерб превышает 200 млн рублей. Но, как выяснила «КП-Северный Кавказ» в разговоре с адвокатом, консультирующим жертв мошенничества, число потерпевших идет на тысячи. Соответственно официально заявленная сумма ущерба кратко занижена. Со слов собеседника «КП», вкладчики продавали машины, дома и брали многомиллионные кредиты, лишь бы вложиться в «инвестиционный проект» с возвратом до 100% от суммы вклада в течение месяца.- Среди потерпевших жены офицеров старшего состава МВД! – поделился с «КП» адвокат Анас Эльмурзаев. – Ради «инвестиций» люди в селах скотину продавали. А одна 22-летняя девушка собрала с односельчан 13 млн рублей.Подробнее о финансовой пирамиде в КБР читайте в статье «КП».ЕЩЕ ПО ТЕМЕ«Жены высоких начальников потеряли миллионы!»: на Кавказе лопнула крупнейшая финансовая пирамида«Комсомолка» узнала, во что сотни людей вложили свои сбережения [эксклюзив Kp.ru]