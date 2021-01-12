Популярные в Instagram блогеры Кабардино-Балкарии затянули сотни земляков в финансовую пирамиду. По данным МВД республики, с заявлением в полицию обратились больше шестисот пострадавших с суммой ущерба свыше 200 млн рублей. Но адвокат Анас Эльмурзаев, консультирующий жертв аферы, считает, что потерпевших тысячи.- Мои доверители, а это несколько десятков вкладчиков, потеряли около 100 млн рублей, - рассказал юрист. - Из трехсот обратившихся ко мне единицы написали заявление.По словам Эльмурзаева, вкладчики переводили не только свои сбережения, но и деньги соседей, друзей, родственников. Поэтому многие не идут в полицию, боясь стать фигурантами уголовного дела как соучастники.- Среди потерпевших жены офицеров старшего состава МВД! – поражается Эльмурзаев. – Ради «инвестиций» люди в селах скотину продавали. А одна 22-летняя девушка собрала с односельчан 13 млн рублей. Приехала ко мне на старых «Жигулях» с мужем, на вид – простые крестьяне. Рассказала, что им обещали вернуть больше 30 млн, но не отдали даже вложенное. Теперь все село грозит устроить над ними самосуд. Другая 29-летняя жительница Кабардино-Балкарии взяла у родных 3 млн рублей, а потеряв все, покончила жизнь самоубийством. И таких печальных примеров достаточно.Собеседник «КП» уверен, что махинация не была бы столь успешной, если бы полиция вовремя пресекла раскрутку пирамиды блогерами в соцсети.- Все видели, что идет реклама, - утверждает адвокат. - «Вложи 100 тысяч рублей с выходом 300 тысяч через 30 дней».Первые вкладчики с инвестициями 50-100 тысяч действительно возвращали 200-250 тысяч.- Потому люди и бросались продавать машины, квартиры, дома и брать многомиллионные кредиты, что верили в легкий способ обогащения, - объясняет Эльмурзаев.Некоторые вкладчики, такие, как безногий многодетный отец из Чегема, хотели осуществить заветную мечту. Мужчина вложил в пирамиду накопленные 100 тысяч рублей в надежде скорее купить немецкий протез за 800 тысяч.В полиции рассказали, что людям предлагали получить доход с инвестиций в закупку медицинского оборудования или вложиться в бизнес по продаже косметики.- Обещали вкладчикам до 100% дохода от суммы вклада ежемесячно. При этом вести предпринимательскую деятельность подозреваемые не планировали. Выплата прибыли шла за счет денег поступивших от новых клиентов, - говорят в республиканском МВД. - По делу о мошенничестве и организации деятельности по привлечению денег задержали шестерых подозреваемых в возрасте от 21 до 34 лет.Как выяснила «КП», самая юная – Залина Пшихачева, известная в Instagram как блогер «Мадонна» и владелица бутика парфюмерии и профессиональной косметики в Нальчике. На ее страничку подписаны 182 тысячи пользователей. Фотографиями с веером из тысячных купюр и атрибутами богатой жизни «Мадонна» демонстрировала землякам, что абсолютно реально богатеть, не выходя из дома.Личные странички «Мадонны» и других блогеров, рекламировавших пирамиду, атакуют обманутые инвесторы. Некоторые грозят расправой, если их деньги не вернут.- В рамках расследования у задержанных изъяли телефоны, банковские и сим-карты, все записи, компьютерную технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Городской суд Нальчика рассмотрит ходатайства следователя о заключении задержанных под стражу, - добавили в полиции.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:По стопам Мавроди: под видом игры Северный Кавказ поглотила финансовая пирамидаПолицейские пытаются докричаться до населения, но число последователей растет с сумасшедшей скоростью (подробнее)