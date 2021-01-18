В Чечне четверо детей и пятеро взрослых пострадали в ДТП с двумя автомобилями. Машины столкнулись на трассе в Гудермесском районе республики.Причины аварии в пресс-службе ГУ МВД по региону не уточняют. По данным полиции, ДТП произошло на 710 километре федеральной трассы «Кавказ» поздним вечером 17 января.– Произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21101 под управлением 32-летнего жителя села Нижний Герзель Гудермесского района и Лады Приоры, за рулем которой находился уроженец Ножай-Юртовского района, 1963 года рождения, – говорится в сообщении.В результате аварии пострадали оба водителя и семь пассажиров легковых автомобилей. Все они были госпитализированы в ближайшую больницу. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают следователи.