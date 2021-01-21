78 лет назад Ставрополь освободили от оккупации

21 января Ставрополь празднует 78-летие освобождения города от немецких захватчиков. Успех военной операции в крае стал важным событием в Битве за Кавказ.

- В это время Красная армия перешла к общему наступлению на юге нашей страны. Не случайно, говоря об освобождении Ставрополя, мы вспоминаем и о боях в других частях региона, где наши бойцы также громили врага, - отметил значимость события Владимир Владимиров.

Ставрополь захватили в августе 1942 года. В оккупации город пробыл 170 дней, за которые, по официальной статистике, погибло более 5,5 тысяч человек. Освободила Ставрополь 44-яя армия генерал-майора Хоменко.

Больше информации о годах войны - в материале "КП".