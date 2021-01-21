Названы районы-лидеры Ставрополья по количеству больных коронавирусом

Роспотребнадзор рассказал, где на Ставрополье больше всего больных коронавирусом. "КП" публикует топ-10 городов и районов по числу заразившихся.

Лидер по количеству зараженных - Ставрополь (7086). Следом идут Буденновский район (2412), Невинномысск (2016) и Георгиевский городской округ (1833). Пятерку закрывает Шпаковский район, где выявили 1698 больных. В десятку также входят Пятигорск (1647), Кисловодск (1627), Благодарненский округ (1359), Кочубеевский район (1242) и Ипатовский округ (1241).

Всего на Ставрополье известно о 40131 случае заражения коронавирусом. Из них выздоровлением закончились 36058, смертью - 877.

Больше информации о эпидобстановке в Ставропольском крае - в материале "КП".