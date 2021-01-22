Экс-руководителю «Газпром межрегионгаз Ставрополь» продлили арест

Павел Гриднев и Сергей Харьков. Фото: личные страницы героев публикации в соцсети

Задержанный в ноябре 2020 года бывший заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павел Гриднев останется под стражей до 23 февраля. Промышленный суд Ставрополя удовлетворил ходатайство краевой прокуратуры о продлении ареста. Надзорное ведомство ссылалось на возможную попытку Гриднева сбежать и "надавить" на свидетелей.

Напомним, что задержали его и исполнительного директора «Минераловодской газовой компании Сергея Харькова. С этого топ-менеджера взяли обязательство о явке.

Оба подозреваются в получении взятки 2 млн рублей за решение бизнес-вопросов. Были пойманы во время передачи части суммы в размере 200 тысяч. Расследуется уголовное дело, в зависимости от роли каждого, по статьям 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе).