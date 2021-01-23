Губернатор Владимиров выступил против использования детей на митингах

Губернатор Владимир Владимиров раскритиковал активистов, собирающих несанкционированные митинги в разных городах России, за вовлечение детей в политику. По словам главы региона, подобные действия претят ему, как отцу.

– Мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то решал свои вопросы ценой здоровья, жизни и будущего моего ребенка. Втягивать детей во взрослые игры, в противоправную деятельность - это как минимум бессовестно. А по сути – подло, – написал губернатор в Instagram.

Таким образом глава региона поддержал родительскую акцию в соцсетях против агитаторов.