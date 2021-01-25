Против бывшего замглавы Нефтекумска завели второе уголовное дело

В Нефтекумске возбудили второе уголовное дело против экс-заместителя главы местной администрации Виталия Черненко. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ставропольскому краю.

Подозреваемый, будучи директором муниципального предприятия "Жилищное хозяйство", снял с корпоративной карты более 3,4 млн рублей. Затем Черненко назначили на должность замглавы администрации Нефтекумского городского округа. Но карту мужчина не вернул и снял с нее еще 3,1 млн рублей, уточняет краевая прокуратура.

- По постановлению прокурора района в порядке статьи 37 УПК РФ следственными органами в отношении бывшего главы администрации муниципального образования г. Нефтекумска возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных "Кража" и "Растрата". Ход расследования дела находится на особом контроле в прокуратуре, - сообщала 22 января пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Ранее СКР возбудил в отношении чиновника уголовное дело по статье "Получение взятки". 7 июля 2020 года Черненко получил 3 млн от сотрудника строительной компании, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. За эти деньги замглавы должен был принять реконструкцию детсада в ауле Новкус-Артезиане без проверки.

Обвинение по этому уголовному делу уже утверждено и отправлено в суд.