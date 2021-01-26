На Ставрополье развернуто 50 пунктов по вакцинации от коронавируса

В Ставропольском крае действует 50 пунктов по вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Владимир Колесников.

За 9 дней в регионе от CoVID-19 привились 10664 человека. Сейчас у медиков есть 26664 дозы первого компонента вакцины и еще 33 тысячи - второго. До конца недели в Ставропольский край завезут еще 34 тысячи доз. Препарат можно получить в 41 медучреждении. Кроме того, созданы три мобильных пункта вакцинации.

Записаться на прививку можно через портал "Госуслуги" и "Единый портал здравоохранения Ставропольского края". Кроме того, жители могут обратиться в медучреждение по месту проживания или по номеру 122.

Ранее министр оценил эпидситуацию в Ставропольском крае.