На Ставрополье за сутки коронавирусом заболел 231 человек

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За последние сутки у 231 жителя Ставрополья подтвердился коронавирус. Об этом утром, 29 января сообщил глава региона. Также за последний день от инфекции скончались четыре пациента. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Всего в регионе число зараженных достигло 42022. За весь период пандемии сконались 920 жителей края. Из хороших новостей: за сутки еще 272 пациентов выписали из под меднаблюдения. Они выздоровели и сейчас чувствуют себя хорошо.

А за все время пандемии с болезнью смогли справиться 37 897 человек. Количество проведенных тестирований, которые помогают выявлять новые случаи заболевания и пресекать распространение инфекции, достигло отметки в 1 миллион 229 тысяч.

- Работа для противодействия распространению вируса продолжается. Вакцинация против COVID-19 и дальше будет набирать темп. Но пока все еще с особым вниманием следует относиться к эпидемиологической профилактике и соблюдать ее правила. Берегите себя и оставайтесь здоровыми, - обратился Владимир Владимиров к жителям Ставрополья.

Более подробную информацию о том, как лечат пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция и сколько человек стали жертвами опасного вируса, читайте на сайте stav.kp.ru/