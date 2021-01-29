Продавец строительного магазина на Ставрополье украл из кассы более полумиллиона рублей

В отделе полиции ранее судимый мужчина признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» Фото: Архив "КП"

39-летний житель Буденновска устроился работать продавцов в один из строительных магазинов Ставрополья. Но трудиться за честно заработанную зарплату мужчина не захотел. Он придумал, как разбогатеть, «не напрягаясь».

Так, целый год работяга продавал клиентам полотна и фурнитуру, а деньги проводил «мимо кассы». Эти средства он благополучно потом тратил на свои нужды, ни в чем себе не отказывая.

Однако жить долго «на широкую ногу» «продавцу-года» не удалось. Во время ревизии владелец фирмы по продаже строительных материалов выявил серьезную недостачу.

Общая сумма ущерба превысила 560 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России по Ставрополью.

В отделе полиции ранее судимый мужчина признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

А в другом небольшом ставропольском годе осудят 58-летнего мужчину, который убил пожилого отца ради бутылки водки. Сыну не понравились замечания старенького родственника, и он решил жестоко наказать его.