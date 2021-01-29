Губернатор Ставрополья опроверг информацию о проведении митинга в центре города

Фото: Инстаграм главы Ставрополья

В сети стали распространять сообщения, якобы в субботу, 30 января планируют провести митинг в центре города по инициативе губернатора края. Владимир Владимиров прокомментировал эту информацию:

- Вот такое сообщение мне прислали сегодня. Руководителю предприятия сообщили о каком-то массовом мероприятии, которое якобы должно состояться в эти выходные. И якобы мы его организаторы. Опровергаю лично: ничего такого в планах нет. И даже если бы подобное мероприятие намечалось – мы едва ли бы стали рассказывать, как кому работать в этот день. Так что не верьте слухам, - обратился глава региона к землякам.

«КП-Северный Кавказ» публикует скриншот вирусного сообщения, который разместил сегодня, 29 января губернатор Ставрополья.

- А по поводу ситуации, описанной в этом сообщении, попрошу разобраться правоохранительные органы, - подытожил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал, как относиться к призывам на незаконные акции. Владимир Владимиров записал видеообращение к землякам.