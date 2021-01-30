В Ставрополе призывы к несанкционированным митингам обернулись для женщины арестом

В Ставрополе женщину признали виновной в организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Об этом сообщает пресс-служба Промышленного районного суда. По данным ведомства, 28 января, около 10:00, полицейские выявили, что ставропольчанка для организации митинга, провела предварительную агитацию, призывая горожан к участию в митинге 31 января 2021 года в виде шествия по улицам краевого центра.

Также она агитировала в соцсети, размещая призывы провести 31.01.2021 шествие, несогласованное в установленном законе порядке.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, ставропольчанка вину в совершении правонарушения не признала.

Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Постановление в законную силу пока не вступило.

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