В Ставрополе экс-министр строительства и архитектуры края стал фигурантом нового уголовного дела

Скоро следователь примет процессуальное решение в отношении взяткодателя и посредника

Против бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили еще одно уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР России.

По данным ведомства, в начале 2019 года чиновник через посредника получил взятку в размере 1 миллиона рублей за решение в комитете градостроительства администрации города Ставрополя вопроса по узакониванию самовольного объекта строительства – многоэтажного офисного здания с автомойкой.

Скоро следователь примет процессуальное решение в отношении взяткодателя и посредника.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что летом 2020 года на бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого завели шестое уголовное дело. Он подозревается в покушении на получение взятки.

Так, в июне 2019 года министр и представитель АО «Гипроздрав» договорились о сделке: Когарлыцкий получает 43 миллиона 250 тысяч рублей, а за это оказывает фирме содействие. Компания должна была провести работы по объекту «Культурно-образовательный и музейный комплекс, включающий в себя концертные и театральные залы, в Ставрополе».

Как полагает следствие, что Когарлыцкий, используя свое должностное положение, ускорил сроки государственной экспертизы и добился незамедлительной оплаты выполненных работ. Получить деньги чиновник все-таки не смог. В ноябре прошлого года его задержали правоохранители.