В Ставрополе планируют построить новый корпус краевой инфекционной больницы

Губернатор Ставрополья на рабочей встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко предложил рассмотреть возможности для строительства нового корпуса краевой инфекционной больницы.

По мнению Владимира Владимирова, вне рамок ситуации с коронавирусом наш регион нуждается в комплексном развитии системы инфекционной помощи.

Губернатор рассказал, что в прошлом году и в этом на Ставрополье развернули более 4 тысяч инфекционных коек. По его мнению, краю нужен новый корпус краевой инфекционной больницы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров поручил краевому министерству строительства и архитектуры начать проектирование нового отделения краевой инфекционной больницы на 500 коек.

– Прошу начать все необходимые процедуры уже в этом году, чтобы уже к середине будущего года была возможность начать строительство, – подчеркнул он.