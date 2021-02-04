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Житель Ставрополья ответит перед судом за дачу взятки полицейскому

Против него возбуждено уголовное дело
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается

Следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

30-летний житель Нефтекумского городского округа подозревается в даче взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Так, летом 2020 года он передал инспектору отделения дорожно-патрульной службы ГИБДД отделения ГИБДД Отдела МВД России по Левокумскому району 15 тысяч рублей за незаконное освобождение от административной ответственности по статье: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения».

Этот инспектор отделения дорожно-патрульной службы уже предстал перед судом за получение взятки. Сейчас уголовное дело возбуждено против ставропольца, который передал деньги правоохранителю.

Следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что замначальника отдела полиции Кисловодска заподозрили в афере на 3,4 млн рублей. Задержание полицейского и сообщников провели силовики краевого управления ФСБ РФ. В ГУ МВД Ставрополья отметили, что если вина сотрудника будет доказана, его уволят.

ЧП