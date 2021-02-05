Губернатор Ставрополья объяснил владельцам заведений, как получить собственный QR-код

Губернатор Ставрополья в последнее время стал часто получать от владельцев заведений вопрос – как получить собственный QR-код? Владимир Владимиров предоставил им пошаговую инструкцию.

Начать нужно с заявления о присоединении к системе пропуска с использованием QR-кода. Оно есть на сайте краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности.

- Сканкопию или фото заполненного заявления – отправить в комитет, на электронную почту komitst@stavregion.ru. - После этого от Краевого центра информационных технологий получаете логин и пароль на портале 26gosuslugi.ru.

Их пришлют на электронную почту, которую вы укажете в заявлении. - Как только логин и пароль у вас, можно регистрироваться на портале Госуслуги. Там вы получите персональный QR-код организации: его нужно разместить на входе в заведение.

В помощь предприятиям общепита в крае подготовлена инструкция о том, как работать с посетителями при помощи QR-кодов. Она есть на сайте www.cit-sk.ru.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию рассказали о том, что с начала нового года продолжена работа по контролю за соблюдением противоэпидемиологических мер на предприятиях общественного питания.

Представители комитета совместно с Роспотребнадзором провели рейды, в ходе которых проверен 51 объект общепита - рестораны, бары, кафе. Пять уведомлений вручены по фактам нарушения проведения санобработки и измерения температуры посетителей на входе.