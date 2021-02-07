Жителям Ставрополья рассказали, что нужно знать об анализе на антитела к COVID-19

Желающие вакцинироваться должны знать, что при подготовке к иммунизации анализ на антитела к COVID-19 не является обязательным Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Желающие вакцинироваться должны знать, что при подготовке к иммунизации анализ на антитела к COVID-19 не является обязательным. Это отмечено в последних рекомендациях министерства здравоохранения РФ.

При этом если у пациента уже есть положительные результаты исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2, то ему прививаться не нужно.

Главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Ставрополья Лариса Ткаченко разъяснила, что иммуноглобулины, или антитела, Iq, – это защитные специфические белки, которые синтезируются клетками иммунной системы в ответ на инфекцию.

Начиная с 5-7 дня с момента заражения, в крови появляются антитела типа M (IgM), Их наличие говорит о том, что человек в настоящий момент переносит болезнь в острой фазе или у него ранний восстановительный период. Антитела класса М могут сохраняться от 1-3 месяцев.

Результаты исследований должен интерпретировать врач. Сегодня нет точных данных о количестве титров к коронавирусу, которые однозначно вырабатываются после перенесенной болезни. Во многом это зависит от ответа организма отдельно взятого человека.

На Ставрополье записаться на прививку может любой житель края в возрасте старше 18 лет, если у него нет противопоказаний к этому и, если ранее он не переболел коронавирусом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье проводится двукратная схема иммунизации вакциной Гам-Ковид-Вак («Спутник V»). Она позволяет сформировать иммунитет к коронавирусу до двух лет.

К 7 февраля в крае от коронавируса привились более 30 тысяч человек, из них 12,2 тысяч – люди в возрасте старше 60 лет.