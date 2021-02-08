На Ставрополье экс-сотрудник МЧС заплатит миллионный штраф за получение взяток

Фото: пресс-служба СКР России по краю

Бывший начальника 36 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Андрея Смирнова. признан виновным в получении взятки и мелком взяточничестве.

Выяснилось, что в мае 2020 года Смирнов на автомобильной парковке у одного из магазинов в селе Курсавке Андроповского района получил от представителя сельскохозяйственных предприятий, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 140 тысяч рублей за не привлечение организаций к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

После получения денег осужденного задержали сотрудники УФСБ России по краю.

Также в августе 2019 года Смирнов выявлял аналогичное нарушение в деятельности другой сельскохозяйственной организации, но, получив от ее представителя взятку, привлек к административной ответственности не юридическое, а физическое лицо, что повлекло наложение штрафа в значительно меньшем размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.

Суда назначил Смирнову наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на 3 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье директор организации похитил 1,5 миллиона рублей при капремонте школы. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество»

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