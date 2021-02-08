На дорогах Ставрополья из-за снегопада дежурят около 400 единиц спецтехники

В правительстве края в режиме видеоконференцсвязи прошло еженедельное рабочее совещание. Одним из главных вопросов повестки стало обеспечение стабильной работы систем ЖКХ, энергоснабжения и дорожного хозяйства в условиях непогоды.

Сейчас все котельные в территориях края работают в штатном режиме. Отопление в жилые дома и социальные учреждения подается согласно нормативам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Обеспечен проезд автотранспорта по всем федеральным и региональным дорогам. За прошедшие выходные на обработку покрытия автотрасс на Ставрополье было израсходовано более 8 тысяч тонн антигололедной смеси.

На дорогах края дежурят около 400 единиц специальной техники.

Ситуация в жилищно-коммунальном и дорожном комплексах Ставрополья в текущих погодных условиях остается на контроле Владимира Владимирова.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 6 и 7 февраля выпал обильный снегопад. За несколько часов высота снежного покрова достигла отметки в 25 см.

По этой причине коммунальщикам пришлось работать в круглосуточном режиме.

Так, на очистку дорог и тротуаров Ставрополя вывели 110 единиц техники, которая работала в три смены.