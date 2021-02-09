В Ставрополе водителей призывают соблюдать правила парковки

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Сотрудники городской Госавтоинспекции выявили более 9,2 тысяч нарушений правил парковки в Ставрополе. Кроме того, что в теплое время года припаркованные с нарушением машины снижают пропускную способность городских дорог, зимой они мешают уборке улиц от снега.

Администрация города Ставрополя призывает водителей не парковаться на обочинах и в неположенных местах. Это мешает работе снегоуборочных машин. Эвакуаторы будут увозить такие машины на штрафные стоянки.

Также напомним, что при неблагоприятных погодных условиях водителям нужно быть предельно внимательными в пути. Нужно выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать дистанцию с впереди идущим транспортным средством и ни в коем случае не выезжать на летней резине.

Кстати, о парковках в «неправильном месте». Весной прошлого года на Ставрополье случился неприятный инцидент. Так, в Ессентуках камеры наружного наблюдения засняли потасовку, которая произошла около одного из магазинов города.

Там девушка неправильно припарковала машину около магазина, и предприниматель решил разобраться с этим. И после словесной перепалки стороны начали драку: девушка несколько раз ударила мужчину, после чего он поволок ее за волосы к порогу магазина. После какого-то диалога стороны разошлись: водитель вызвала полицию, а бизнесмен - охрану.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье из-за жалоб на качество оказания услуг по пассажирским перевозкам пройдет операция «Автобус». По всем выявленным фактам составлены соответствующие административные материалы.