В Ставропольском в крае наблюдается рост ДТП с участием детей-пассажиров

Фото: пресс-служба УГГИБДД ГУ МВ России по Ставрополью

С начала 2021 года на Ставрополье уже произошло 14 ДТП, в которых 14 несовершеннолетних пассажиров получили травмы и два ребенка погибли.

Дети, ставшие жертвами смертельных аварий, перевозились без удерживающих устройств. Об этом сообщает пресс-служба УГГИБДД ГУ МВ России по Ставрополью.

Чтобы напомнить родителям о необходимости перевозки детей в соответствии с правилами дорожного движения, а также лично проконтролировать, как маленькие пассажиры едут в машинах, руководство Госавтоинспекции Ставрополья решило провести «За безопасную перевозку детей» с 9 по 14 февраля.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сотрудники городской Госавтоинспекции выявили более 9,2 тысяч нарушений правил парковки в Ставрополе.