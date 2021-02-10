Суд усилил наказание участникам массовой драки в больнице Минеральных Вод, произошедшей в 2014 году

В суде обвиняемые вели себя по-хамски, срывали заседания, оскорбляли приставов, журналистов, родственников пострадавших Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд 18 сентября 2020 года осудил двоих участников массовой драки, произошедшей в 2014 году в больнице города Минеральные Воды.

Одного из преступников признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мужчину приговорили к 4 годам исправительной колонии строгого режима.

Этим же приговором второй участник массовой драки осужден по статье: «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Ему назначили 2 года лишения свободы условно с установлением испытательного срока 2 года.

Напомним, что этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Он произошел 21 сентября 2014 года.

Виновные вместе с другими единомышленниками, находясь в Минераловодской центральной районной больнице напали на потерпевшего и избили его. Осужденные и их знакомые нанесли травмы, причинившие потерпевшему тяжкий вред здоровью, от которых он скончался 28 сентября 2014 года.

Государственный обвинитель не согласился с приговором суда первой инстанции, посчитав его незаконным в силу чрезмерной мягкости назначенного наказания. Судебное решение обжаловали в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда приняла решение об удовлетворении изложенных в нем доводов.

Виновным ужесточены назначенные наказания, а именно первому осужденному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму – отменено условное осуждение, наказание в виде 2 лет лишения свободы постановлено отбывать в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в драке принимали участие 33 человека. 27 из них вскоре были задержаны и оказались на скамье подсудимых, еще шестеро были в бегах, их дело расследовали отдельно.

В суде обвиняемые вели себя по-хамски, срывали заседания, оскорбляли приставов, журналистов, родственников пострадавших. В концов концов, двое из обвиняемых, Арман Ахумян и Арман Акопян, попали еще под одну уголовную статью - «Оскорбление представителя власти».

Уголовное дело рассматривалось несколько лет: было около 100 томов, 80 свидетелей, а в процессе разбирательства было назначено 8 различных экспертиз.